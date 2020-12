Россия «подвела черту» по теме визита миссии ОЗХО из-за инцидента с Навальным Соловьев: В Госдепе США выступили в полный рост за своего клиента Навального 24 декабря 2020, 14:50

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«В Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента». «Отсюда и заявления такие», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал обвинения сотрудников ФСБ со стороны Госдепа США в использовании «Новичка» с целью «отравления» блогера Алексея Навального. «Если верить Госдепу США, то Россия делает все возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить его жизнь», – говорит телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник напомнил о том, что врачи в Омске, спасая Навального, «действовали безупречно». «И как пишет один из ведущих мировых журналов в области медицины The Lancet, именно благодаря им состояние Навального удалось стабилизировать», – отметил журналист. «Но что это за боевое отравляющее вещество, которое никого не может отравить? И почему, если пациент здоров, он до сих пор не в Москве?» – удивился Соловьев. По его словам, Госдепу США следует внимательнее читать заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Навальным. «Там как раз написано, что речь идет о маркерах ингибитора холинэстеразы, но не входящих в список запрещенных веществ», – напомнил собеседник. Соловьев добавил, что ингибиторы холинэстеразы могут присутствовать в бытовой химии или лекарствах для урегулирования деятельности головного мозга. «Эти вещества вызывают до 300 тыс. смертей и около 3 млн отравлений в год во всем мире. Мы что, бегаем по всему миру и травим людей?» – задается вопросом телеведущий. Дело в том, добавил Соловьев, что «в Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента». «Отсюда и заявления такие», – отметил собеседник. «Когда в 2014 году произошло покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса, в результате которого он был тяжело ранен, я что-то не помню, чтобы Госдеп тогда ввел санкции против Украины или хотя бы потребовал честного расследования. А ведь сам Кернес обвинял в покушении на себя министра внутренних дел Арсена Авакова», – напомнил журналист. Соловьев также отметил, что сам факт подобных заявлений со стороны Госдепа США не удивляет. «Каждый раз, когда у них меняется администрация, они вводят санкции. К тому же они пообещали нанести смертоносный удар в сердце проекта «Северный поток – 2», – сказал журналист и добавил: «Самое важное, что россияне – люди умные и не ведутся на все эти уловки». Алексею Навальному телеведущий пожелал здоровья и скорейшего возвращения в Россию. «Здесь его ждут дела, в частности, уголовное дело о клевете на ветерана. Он многое натворил – не мешало бы и ответить», – заключил Соловьев. Накануне в Госдепе заявили, что сотрудники ФСБ якобы применили «субстанцию из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», чтобы «отравить» блогера Алексея Навального. В Вашингтоне отметили, что «нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей». «Российская сторона выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора». Давайте внесем ясность: такие виды теорий заговора – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они еще не ответили», – добавили в Госдепе. Ранее США подготовили санкции против России из-за Навального, но не ввели их. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России, но информацию скрывают как власти Германии, где он сейчас находится, так и сами участники этой истории. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». Кроме того, Путин назвал вбросом расследование блогера о якобы его «отравлении». Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции против России. Москва ввела ответные санкции. При этом врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального, в котором признали, что жизнь ему спасли медики в Омске.