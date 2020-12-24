Соловьев: В Госдепе США выступили в полный рост за своего клиента Навального

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24 декабря, четверг | Последнее обновление — 15:10 | vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком
Почему Макрон поверил вранью Зеленского
Россия ответила на усиление НАТО в Арктике
Польша ведет «газовое наступление» на Россию
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Журналистика – это тоже национальное достояние
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
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Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...
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Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшнее погружение Америки в леволиберальный хаос явно являет нам плачевный конец перспективы. Способна ли Америка породить консервативную реакцию без того чрезмерного радикализма, который погубил Ку-клукс-клан? Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны
В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»Подробности...
Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух
В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодноПодробности...
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
11:22
собственная новость
Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».Подробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
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