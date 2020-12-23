В клинике Charite признали спасение жизни Навального в Омске

Врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Алексея Навального, в котором говорится, что главным моментом в спасении жизни пациента было оперативное решение российских врачей об интубации и подключении к ИВЛ.

В отчете указаны симптомы, проявившиеся у Навального, описана проводившаяся диагностика и лечение и указан прогноз. Отмечается, что врач скорой помощи из Германии впервые получил доступ к пациенту на 31-й час после проявления первых симптомов, передает «Интерфакс».

Врачи Charite подчеркивают, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться отчасти из-за того, что до «отравления» его здоровье было в хорошем состоянии. Главным моментом немецкие медики назвали решение российских врачей об интубации и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, принятое в пределах двух-трех часов с момента проявления первых симптомов.

В отчете также упоминается, что у Навального было выявлено заражение несколькими бактериями, которое не вызвало тяжелых последствий, а также, что на пятый день лечения у него поднималась температура. В документе медики отмечают разнообразные признаки воздействия на его организм ингибитора холинэстеразы.

На 12-й день лечения Навальный смог дышать самостоятельно, а на 24-й его полностью отключили от подачи кислорода. Проблемы с владением русским языком пропали полностью через три недели после выписки. На 55-й день при осмотре врачи констатировали у него почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических функций.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».