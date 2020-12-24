США подготовили санкции против России из-за Навального, но не ввели их

Вашингтон не ввел санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию, пишут американские СМИ.

По информации CNN, официальные лица США «подготовили возможные санкции», но для того, чтобы их ввести, требовалось согласие Трампа. Однако глава американского государства, как заявляет CNN, «не обвинил россиян в отравлении Навального», передает ТАСС.