Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    на ваш взгляд


    Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?

    Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

    После смерти Геннадия Кернеса борьба за власть не оставит в Харькове камня на камне    17 декабря 2020, 22:55
    Фото: Игорь Чекачков/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    Геннадий Кернес, десять лет управлявший Харьковом, скончался от коронавируса в возрасте 61 года. Выигравший свои третьи мэрские выборы из больницы, легендарный Гепа был одной из ключевых и самых неоднозначных фигур украинской политической жизни. Как Кернесу столько лет удавалось оставаться на этом посту и к каким последствиям для Украины в целом приведет сражение за пост главы Харькова?

    В четверг мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в возрасте 61 года из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс. «Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса, – написал он. – Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

    В середине сентября 2020 года у Кернеса диагностировали коронавирус и госпитализировали в берлинскую клинику Charite. Находясь в больнице, в октябре он сумел в третий раз выиграть выборы мэра Харькова, набрав более 60% голосов. Состояние Геннадия Кернеса ухудшилось 11 декабря – у него отказали почки, однако мэр продолжал исполнять свои обязанности.

    Смерть Кернеса также подтвердил его сын Родион Гайсинский в Instagram. «Live strong – жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», – написал он. Гайсинский отметил, что его отец знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки, «человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь, образец для подражания, легенда». «С тобой уйдет целая эпоха», – добавил он.

    Геннадий Кернес возглавлял второй по величине город Украины десять лет, не покидая поста с 2010 года. Тогда он победил на выборах харьковского мэра, набрав 30% голосов избирателей. Его основным соперником был Арсен Аваков, позже ставший министром внутренних дел Украины.

    В том же году экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко назвал Кернеса «уголовным авторитетом по кличке Гепа» за его криминальное прошлое. Действительно, в начале 90-х будущий мэр Харькова провел два года в СИЗО и был оправдан. То есть формально судимым он не считался. После освобождения Кернес занялся бизнесом, построил бизнес-империю и, судя по декларациям, стал долларовым миллионером.

    В политику Кернес пришел в 1998 году, когда был избран депутатом Харьковского горсовета. В 2002 году он занял пост секретаря горсовета, но пробыл в этом кресле всего месяц – быстро вступил в конфронтацию с тогдашним мэром Владимиром Шумилкиным, и тот инициировал его отставку. В 2004 году Кернес активно поддерживал «оранжевый» харьковский Майдан и Виктора Ющенко. Однако Арсен Аваков, являвшийся тогда одним из лидеров того протеста, стал его самым принципиальным политическим противником, и протест Кернеса сошел на нет.

    На местных выборах 2006 года Кернес фактически возглавил избирательный штаб кандидата в мэры Харькова от Партии регионов Михаила Добкина. Именно тогда он прославился на всю страну благодаря попавшему в сеть видео, в котором Кернес «режиссировал» предвыборный ролик неопытного кандидата колоритными репликами вроде «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст!». В имиджевом плане ролик сыграл на пользу Кернесу, ведь если до его появления у кого-то и были сомнения, кто играет ведущую роль в тандеме Кернеса и Добкина, то после публикации они рассеялись.

    Биография Геннадия Кернеса была далеко неоднозначной. Ключевым эпизодом его политического пути стал 2014 год. Поначалу он резко критиковал активистов Евромайдана, выступал на митингах противников евроинтеграции. Кернеса даже обвиняли в финансировании охоты на «евромайдановцев» в Харькове и Киеве, но он эти обвинения опровергал. Вместе с другими региональными политиками он создал «Украинский фронт» – организацию для создания центра сопротивления киевским майдановцам в случае, если они придут к власти. 22 февраля 2014 года в Харькове собрались депутаты Юго-Востока, туда же приехал и Виктор Янукович, ходили слухи, что вот-вот будет объявлено о переносе правительства в первую столицу Украины.

    Однако неожиданно Кернес, а также губернатор Харьковской области Добкин поменяли свою позицию, и съезд не принял никаких решений. Вскоре Кернес улетел в Женеву на встречу с олигархом Игорем Коломойским. Сам харьковский мэр подробностей встречи не раскрывал, но, по воспоминаниям работавших в те годы в Харькове журналистов, из Женевы он вернулся другим человеком.

    В апреле 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Пуля, выпущенная до сих пор не установленным снайпером, повредила четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник. Пришел в сознание он только через шесть дней в израильской клинике, куда его спешно эвакуировали. С той поры Кернес был прикован к инвалидному креслу. Среди версий причины покушения были расплата за отказ поддержать «Русскую весну», а также месть давнего врага мэра, главы МВД Арсена Авакова.

    В 2015 году Кернес выиграл выборы мэра Харькова во второй раз, баллотируясь от партии «Возрождение», которую связывали с Коломойским. Кернес был безальтернативным фаворитом той кампании и набрал около 65% голосов в первом туре выборов.

    На президентских выборах 2019 года Геннадий Кернес поддержал Петра Порошенко, а после победы Владимира Зеленского вступил в противоборство с кандидатом в мэры Харькова от «Слуги народа» Алексеем Кучером. Тот не выдержал харизмы Кернеса: на выборах в октябре 2020 года Кучер набрал в Харькове около 7%, а Кернес – более 60%.

    «Кернес был очень эффективным мэром. По мнению харьковчан, он умудрялся в разных обстоятельствах находить пути для решения городских проблем», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, отмечая, что сам был «коротко знаком» с харьковским мэром.

    По словам эксперта, на данный момент сложно предположить, кто будет бороться за пост главы города после кончины Кернеса. «Наибольшие перспективы у его первого заместителя Игоря Терехова, он достаточно эффективно реализовывал управление хозяйством в последнее время. В любом случае надеюсь, что люди с харьковской идентичностью не пустят в свой город уродов, которые будут спрашивать в американском посольстве: «Чего изволите?» – а будут защищать интересы харьковчан», – заявил Погребинский.

    Кернес был лучшим мэром Харькова за годы независимости.

    «Человек неоднозначный, сложной судьбы и непростой истории. Теперь Харькову предстоят перевыборы, на которых за этот город поборются три ключевые силы. Во-первых, это команда самого Кернеса в лице его первого заместителя Игоря Терехова, который вполне может выиграть выборы мэра», – отметил, в свою очередь, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

    Второй силой станет команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «ОПЗЖ – главная парламентская сила в этом регионе и, например, Михаил Добкин, ее представитель, сможет побороться за победу», – считает Бортник.

    В-третьих, «возможно самовыдвижение некоторых серьезных фигур при поддержке министра МВД Украины Арсена Авакова». «Если найдется адекватный кандидат, тогда группа Авакова будет конкурировать со «Слугой народа» на перевыборах», – добавил политолог.

    «В любом случае новый виток состязаний за первую столицу Украины станет серьезной и символической борьбой. Тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов», – заключил Бортник.

    С возможными претензиями названных Бортником сил на пост мэра согласился и руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Желающих занять пост мэра Харькова много: от председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука до главы МВД Арсена Авакова. При этом именно Аваков ближе всех к тому, чтобы взять город под контроль. Ранее ему уже удалось протолкнуть своего человека на пост главы облсовета Харькова, оттеснив пробывшего на этой должности 12 лет Сергея Чернова – человека, близкого к Кернесу. Это показательно», – отметил он.

    Есть фигуры и поменьше – бывший народный депутат Украины и экс-глава Харьковской области Михаил Добкин, народный депутат Юлия Светличная, добавил политолог. При этом секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов имеет хорошую площадку для избирательной кампании, так как именно он получает в управление город после смерти мэра, отметил эксперт.

    По мнению политолога, борьба за наследство Кернеса может не оставить камня на камне в том Харькове, который он построил. «Харьковчане хотят продолжения дела Кернеса, и все кандидаты будут позиционировать себя как последователи его курса. Это будет нечто похожее на борьбу последователей Ленина, которые соперничали за власть между собой, что в итоге закончилось террором и взаимным уничтожением», – заключил собеседник. 


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