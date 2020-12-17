Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

Геннадий Кернес, десять лет управлявший Харьковом, скончался от коронавируса в возрасте 61 года. Выигравший свои третьи мэрские выборы из больницы, легендарный Гепа был одной из ключевых и самых неоднозначных фигур украинской политической жизни. Как Кернесу столько лет удавалось оставаться на этом посту и к каким последствиям для Украины в целом приведет сражение за пост главы Харькова?

В четверг мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в возрасте 61 года из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс. «Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса, – написал он. – Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

В середине сентября 2020 года у Кернеса диагностировали коронавирус и госпитализировали в берлинскую клинику Charite. Находясь в больнице, в октябре он сумел в третий раз выиграть выборы мэра Харькова, набрав более 60% голосов. Состояние Геннадия Кернеса ухудшилось 11 декабря – у него отказали почки, однако мэр продолжал исполнять свои обязанности.

Смерть Кернеса также подтвердил его сын Родион Гайсинский в Instagram. «Live strong – жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», – написал он. Гайсинский отметил, что его отец знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки, «человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь, образец для подражания, легенда». «С тобой уйдет целая эпоха», – добавил он.

Геннадий Кернес возглавлял второй по величине город Украины десять лет, не покидая поста с 2010 года. Тогда он победил на выборах харьковского мэра, набрав 30% голосов избирателей. Его основным соперником был Арсен Аваков, позже ставший министром внутренних дел Украины.

В том же году экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко назвал Кернеса «уголовным авторитетом по кличке Гепа» за его криминальное прошлое. Действительно, в начале 90-х будущий мэр Харькова провел два года в СИЗО и был оправдан. То есть формально судимым он не считался. После освобождения Кернес занялся бизнесом, построил бизнес-империю и, судя по декларациям, стал долларовым миллионером.

В политику Кернес пришел в 1998 году, когда был избран депутатом Харьковского горсовета. В 2002 году он занял пост секретаря горсовета, но пробыл в этом кресле всего месяц – быстро вступил в конфронтацию с тогдашним мэром Владимиром Шумилкиным, и тот инициировал его отставку. В 2004 году Кернес активно поддерживал «оранжевый» харьковский Майдан и Виктора Ющенко. Однако Арсен Аваков, являвшийся тогда одним из лидеров того протеста, стал его самым принципиальным политическим противником, и протест Кернеса сошел на нет.

На местных выборах 2006 года Кернес фактически возглавил избирательный штаб кандидата в мэры Харькова от Партии регионов Михаила Добкина. Именно тогда он прославился на всю страну благодаря попавшему в сеть видео, в котором Кернес «режиссировал» предвыборный ролик неопытного кандидата колоритными репликами вроде «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст!». В имиджевом плане ролик сыграл на пользу Кернесу, ведь если до его появления у кого-то и были сомнения, кто играет ведущую роль в тандеме Кернеса и Добкина, то после публикации они рассеялись.

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Биография Геннадия Кернеса была далеко неоднозначной. Ключевым эпизодом его политического пути стал 2014 год. Поначалу он резко критиковал активистов Евромайдана, выступал на митингах противников евроинтеграции. Кернеса даже обвиняли в финансировании охоты на «евромайдановцев» в Харькове и Киеве, но он эти обвинения опровергал. Вместе с другими региональными политиками он создал «Украинский фронт» – организацию для создания центра сопротивления киевским майдановцам в случае, если они придут к власти. 22 февраля 2014 года в Харькове собрались депутаты Юго-Востока, туда же приехал и Виктор Янукович, ходили слухи, что вот-вот будет объявлено о переносе правительства в первую столицу Украины.

Однако неожиданно Кернес, а также губернатор Харьковской области Добкин поменяли свою позицию, и съезд не принял никаких решений. Вскоре Кернес улетел в Женеву на встречу с олигархом Игорем Коломойским. Сам харьковский мэр подробностей встречи не раскрывал, но, по воспоминаниям работавших в те годы в Харькове журналистов, из Женевы он вернулся другим человеком.

В апреле 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Пуля, выпущенная до сих пор не установленным снайпером, повредила четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник. Пришел в сознание он только через шесть дней в израильской клинике, куда его спешно эвакуировали. С той поры Кернес был прикован к инвалидному креслу. Среди версий причины покушения были расплата за отказ поддержать «Русскую весну», а также месть давнего врага мэра, главы МВД Арсена Авакова.

В 2015 году Кернес выиграл выборы мэра Харькова во второй раз, баллотируясь от партии «Возрождение», которую связывали с Коломойским. Кернес был безальтернативным фаворитом той кампании и набрал около 65% голосов в первом туре выборов.

На президентских выборах 2019 года Геннадий Кернес поддержал Петра Порошенко, а после победы Владимира Зеленского вступил в противоборство с кандидатом в мэры Харькова от «Слуги народа» Алексеем Кучером. Тот не выдержал харизмы Кернеса: на выборах в октябре 2020 года Кучер набрал в Харькове около 7%, а Кернес – более 60%.

«Кернес был очень эффективным мэром. По мнению харьковчан, он умудрялся в разных обстоятельствах находить пути для решения городских проблем», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, отмечая, что сам был «коротко знаком» с харьковским мэром.

По словам эксперта, на данный момент сложно предположить, кто будет бороться за пост главы города после кончины Кернеса. «Наибольшие перспективы у его первого заместителя Игоря Терехова, он достаточно эффективно реализовывал управление хозяйством в последнее время. В любом случае надеюсь, что люди с харьковской идентичностью не пустят в свой город уродов, которые будут спрашивать в американском посольстве: «Чего изволите?» – а будут защищать интересы харьковчан», – заявил Погребинский.

Кернес был лучшим мэром Харькова за годы независимости.

«Человек неоднозначный, сложной судьбы и непростой истории. Теперь Харькову предстоят перевыборы, на которых за этот город поборются три ключевые силы. Во-первых, это команда самого Кернеса в лице его первого заместителя Игоря Терехова, который вполне может выиграть выборы мэра», – отметил, в свою очередь, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Второй силой станет команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «ОПЗЖ – главная парламентская сила в этом регионе и, например, Михаил Добкин, ее представитель, сможет побороться за победу», – считает Бортник.

В-третьих, «возможно самовыдвижение некоторых серьезных фигур при поддержке министра МВД Украины Арсена Авакова». «Если найдется адекватный кандидат, тогда группа Авакова будет конкурировать со «Слугой народа» на перевыборах», – добавил политолог.

«В любом случае новый виток состязаний за первую столицу Украины станет серьезной и символической борьбой. Тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов», – заключил Бортник.

С возможными претензиями названных Бортником сил на пост мэра согласился и руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Желающих занять пост мэра Харькова много: от председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука до главы МВД Арсена Авакова. При этом именно Аваков ближе всех к тому, чтобы взять город под контроль. Ранее ему уже удалось протолкнуть своего человека на пост главы облсовета Харькова, оттеснив пробывшего на этой должности 12 лет Сергея Чернова – человека, близкого к Кернесу. Это показательно», – отметил он.

Есть фигуры и поменьше – бывший народный депутат Украины и экс-глава Харьковской области Михаил Добкин, народный депутат Юлия Светличная, добавил политолог. При этом секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов имеет хорошую площадку для избирательной кампании, так как именно он получает в управление город после смерти мэра, отметил эксперт.

По мнению политолога, борьба за наследство Кернеса может не оставить камня на камне в том Харькове, который он построил. «Харьковчане хотят продолжения дела Кернеса, и все кандидаты будут позиционировать себя как последователи его курса. Это будет нечто похожее на борьбу последователей Ленина, которые соперничали за власть между собой, что в итоге закончилось террором и взаимным уничтожением», – заключил собеседник.