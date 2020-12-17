Названы политические последствия смерти мэра Харькова Кернеса

«Состязание за первую столицу Украины станет серьезной и символической борьбой. Тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя сообщение о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Это был лучший мэр Харькова за годы независимости. Человек неоднозначный, сложной судьбы и непростой истории. Теперь Харькову предстоят перевыборы, на которых за этот город поборются три ключевые силы. Во-первых, это команда самого Кернеса в лице его первого заместителя Игоря Терехова, который вполне может выиграть выборы мэра», – отметил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Второй силой станет команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «ОПЗЖ – главная парламентская сила в этом регионе и, например, Михаил Добкин, ее представитель, сможет побороться за победу», – считает Бортник.

В-третьих, «возможно самовыдвижение некоторых серьезны фигур при поддержке министра МВД Украины Арсена Авакова». «Если найдется адекватный кандидат, тогда группа Авакова будет конкурировать со «Слугой народа» на перевыборах», – добавил политолог.

«В любом случае, новый виток состязаний за первую столицу Украины станет серьезной и символической борьбой. Тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов», – заключил Бортник.

В четверг из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. «Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Вечная память тебе, мой друг», – написал друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

Также подтвердил смерть Кернеса и его сын Родион Гайсинский в Instagram. «Live strong – жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», – написал он.

Гайсинский отметил, что его отец знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки, «человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь, образец для подражания, легенда». «С тобой уйдет целая эпоха», – добавил он.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что состояние мэра города серьезно ухудшилось – отказали почки, и Кернесу подключили диализ – искусственную почку. С момента госпитализации мэр не появлялся на публике.

В сентябре стало известно, что заразившегося коронавирусом Кернеса доставили на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии.

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него было совершено покушение, после ранения он лечился в Израиле, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности градоначальника. Из-за полученных травм Кернес передвигался в инвалидной коляске.

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