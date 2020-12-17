Стало известно о смерти мэра Харькова Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Вечная память тебе, мой друг», – написал Фукс в Telegram.

По его словам, последствия коронавируса привели к серьезным осложнениям в работе жизненно важных органов.

Ранее городской совет Харькова провел первое заседание, на котором Геннадий Кернес получил полномочия городского главы несмотря на то, что сам он не присутствовал в сессионном зале.

В сентябре стало известно, что заразившегося коронавирусом Кернеса доставили на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии. Глава пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг новость о смерти Кернеса.