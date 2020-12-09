Кернеса объявили мэром Харькова в его отсутствие

Городской совет Харькова провел первое заседание, на котором Геннадий Кернес получил полномочия городского главы несмотря на то, что сам он не присутствовал в сессионном зале.

«На сессии харьковского горсовета Кернеса признали городским головой без принятия им присяги. Хотя это и является требованием закона», – сообщило украинское издание «Страна».

Отмечается, что сессию горсовета восьмого созыва открыла председатель Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая. «Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского главы», – сказала она.

В сентябре стало известно, что заразившегося коронавирусом Кернеса доставили на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии. Глава пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг новость о смерти Кернеса.

Напомним, в ноябре Кернес одержал в первом туре победу на выборах главы города с результатом 57,9%.