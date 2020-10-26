Погребинский назвал главные итоги выборов на Украине

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Самым уязвимым местом Лукашенко станет экономика

Лукашенко готов платить за то, чтобы оставаться у власти, но платить в итоге будет вся Белоруссия Вадим Денисов/ТАСС
С понедельника в Белоруссии начинается «общенациональная забастовка». По крайней мере, к ней призвала оппозиция после того, как Александр Лукашенко отказался выполнять условия выставленного ему ультиматума. Стачке предшествует очередной раунд противостояния с милицией. Он показал: оппозиция больше не выглядит серьезной силой, но режим Лукашенко все-таки уязвим. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...

Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Погребинский назвал главные итоги выборов на Украине

       26 октября 2020, 12:18
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Иван Абакумов,
    Ирина Яровая

    «Если Александр Попов после официального подсчета голосов составит конкуренцию Виталию Кличко во втором туре выборов мэра Киева – это можно расценить как элемент выздоровления украинского общества», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя результаты местных выборов на Украине, состоявшихся в минувшее воскресенье.

    «Главный итог выборов на Украине – достаточно прогнозируемый провал партии власти, – сказал Михаил Погребинский. – Во всех крупных городах представители «Слуги народа» не вошли даже в число лидеров голосования на должности мэров. И это очень серьезное поражение. Неплохие результаты партии Зеленского в центральной части Украины все равно не дают возможности определять политику в местных советах».

    Что касается Киева, то здесь назревает сенсация, продолжил собеседник. Действующий мэр Владимир Кличко изначально не имел конкурентов, но ему не удалось набрать 50% голосов, что приведет к проведению второго тура.

    «И туда, по предварительным данным, проходит экс-глава Киева Александр Попов, которого в свое время обвиняли в избиении люди на так называемом Евромайдане. Его результат на выборах можно расценивать как элемент выздоровления украинского общества, потому что Попов более толковый и сильный руководитель, чем Кличко. Однако до официального подсчета голосов говорить о его попадании во второй тур преждевременно», – сказал Погребинский.

    «Второй важный итог голосования заключается в том, что Украина вернулась к ситуации, когда восток и юг голосуют за одну политическую силу, в данном случае это «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), а запад – за другую, то есть за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В центре страны население настроено более нейтрально и голосует за партию Зеленского. Но мы понимаем, что по факту «Слуга народа» идейно очень приблизилась к партии Порошенко. Тем не менее сейчас уместно говорить о возврате Украины к прошлой жизни, отходу от устоявшейся монополии националистов и «партии войны». Это внушает сдержанный оптимизм», – отметил политолог.

    Успех, скажем так, «партий мэров», то есть чисто региональных проектов – это тоже важный тренд состоявшихся выборов, добавил Погребинский. «У населения есть недоверие к общеукраинской политике, и это заставляет людей активнее поддерживать местных руководителей, несмотря на коррупцию. Все воруют, но мусор вывозится, дороги чинятся. И поддержку получают даже такие негодяи, как мэр Днепропетровска Борис Филатов, который когда-то сказал про сторонников независимости Крыма: «Этим мразям надо пообещать все что угодно, а вешать их будем потом». Он тоже вышел во второй тур и, скорее всего, останется мэром даже несмотря на то, что две трети жителей Днепропетровска настроены отнюдь не националистически», – спрогнозировал Погребинский

    «Что касается Юлии Тимошенко и Анатолия Шария, то они получили кое-что в центре страны, но успехом это назвать нельзя. «Батькивщина» – это тоже, по сути, «партия войны», и какая-то часть электората по-прежнему ее поддерживает. Но ее результат нельзя сравнивать с успехами ОПЗЖ и «Европейской солидарности», которые оказались главными победителями на этих выборах», – резюмировал киевский политолог.  

    Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

    Вес и значимость мэров и депутатов местного совета, избранных на этих выборах, будет очень высокой, сообщает ВВС.News. Голосование, прошедшее 25 октября, стало первым после того, как в стране прошел первый этап реформы децентрализации. В рамках этой реформы Киев передал органам местного самоуправления немалое количество полномочий и ресурсов. 

    Для проведения местных выборов по всей Украине было открыто 29 тыс. избирательных участков, которые работали с 8:00 до 20:00. В ходе голосования украинцы избрали 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных совета, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин – базовых административных единиц Украины.

    Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. «По сравнению с местными выборами 2015 года, явка уменьшилась. Тогда она составляла 46,6%. Ориентировочно, на 10% явка ниже», – заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

    По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.

    Отмечается, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес одержал в первом туре победу на выборах главы города с результатом 57,9%. На втором месте находится кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Фельдман. Он набрал 12,12% голосов избирателей.

    Также сообщается, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов не смог одержать победу на выборах градоначальника в первом туре и получил 34,4% поддержки избирателей. Во втором туре выборов мэра Одессы конкурентом Труханова станет кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик, который получил 17,93% голосов избирателей.

    При этом партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордно низкое число голосов на местных выборах. «Поражение «слуг народа». Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе (команды президента Владимира Зеленского) на мэра даже не вышли во второй тур. А по партийным спискам «слуги» идут на третьем месте и ниже», – написал главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва в Facebook.

    Гужва полагает, что «главный политический тренд сезона понятен – страна возвращается к противостоянию двух полярных сил – партии войны и партии мира, представленных сейчас «Европейской солидарностью» и ОПЗЖ». При этом он не считает, что перспективы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», нулевые. «Но для того, чтоб «слугам» вернуть доверие, нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами», – предполагает Гужва.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Зеленский теряет контроль над регионами Украины.

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