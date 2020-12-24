Госдеп обвинил Москву в создании «теорий заговора» вокруг «отравления» Навального

Вашингтон полагает, что сотрудники ФСБ якобы применили «субстанцию из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», чтобы «отравить» блогера Алексея Навального, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента США. Американский чиновник отметил, что «нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей».

Официальный представитель госдепа заявил, что в США считают: сотрудники ФСБ «использовали вещество нервно-паралитического действия «Новичок», чтобы отравить Навального», передает РИА «Новости».

«Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей», – добавил официальный представитель госдепа.

По его словам, российская сторона «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора». «Давайте внесем ясность: такие виды теорий заговора – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они еще не ответили», – добавил он.

Ранее США подготовили санкции против России из-за Навального, но не ввели их.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России, но информацию скрывают как власти Германии, где он сейчас находится, так и сами участники этой истории.

Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции против России. Москва ввела ответные санкции.

При этом врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального, в котором признали, что жизнь ему спасли медики в Омске.