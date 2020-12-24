Супружескую пару приговорили за госизмену в Калининграде

Калининградский областной суд признал виновными в государственной измене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца, сообщил отец подсудимой Константин Зимин.

«Признали виновными и назначили Антонине 13 лет колонии общего режима, а Константин приговорен к 12 годам колонии строгого режима», – передает ТАСС слова Зимина. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

В ходе прений сторон прокуратура запросила для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для ее супруга – 13 лет строгого режима, передает ТАСС. Супруги с момента задержания не признавали вину.

В июле 2018 года сообщалось, что жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в государственной измене. Подробности ее уголовного дела не разглашаются. Муж Зиминой Константин Антонец был задержан по той же статье.