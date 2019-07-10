Мужа арестованной за госизмену россиянки задержали по той же статье

По подозрению в госизмене задержан гражданин России Константин Антонец, супруг Антонины Зиминой, содержащейся под стражей в СИЗО «Лефортово» по аналогичному обвинению. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

«Мне позвонил отец Зиминой и сообщил, что супруг его дочери Константин Антонец задержан. Звонил он, как я понял, из кабинета следователя ФСБ. Антонца задержали по подозрению в той же статье и, скорее всего, по тому же делу, что и Антонину Зимину», – цитирует РИА «Новости» Еникеева.

Правозащитник уточнил, что Зимину обвинили в госизмене, сейчас она находится под стражей в следственном изоляторе «Лефортово».

Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

В июле 2018 года сообщалось, что жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в государственной измене.