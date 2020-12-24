В Сети высмеяли Кличко за селфи на похоронах Кернеса

Пользователи Facebook высмеяли мэра Киева Виталия Кличко за селфи с поклонницей прямо во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как передает газета «Думская», девушка подошла к Кличко и попросила сделать с ней фото. «Несмотря на неуместность такого действа, Кличко не отказал девушке», – сообщает издание.

«А когда заиграла музыка, он единственный догадался пригласить даму на танец», – прокомментировал снимок в Facebook Денис Ткачук.

«Родственники Кличко, заберите вашего мальчика от усопшего, это не Ленин!!!» – добавила Лора Осмиховская.

«Давняя тема знакомиться с мужчинами на кладбище», – отметила Анна Саган.

«То, что селфи не с покойником, уже прогресс», – заметил комментатор под ником Artem Burmistrov.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в берлинской клинике, куда политик был госпитализирован в сентябре в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине.