В Сети высказались в защиту медиков от Навального

Блогеры Леонид Дегтярев и Илиас Меркури, а также врач и телеведущий Александр Мясников отреагировали на критику Алексея Навального в адрес медиков, которые спасли ему жизнь в Омске.

«Благодарности от берлинского пациента ждать не стоило. Его цель – оклеветать медиков, которые боролись за него, зубами вырвали его из лап смерти. Только благодаря им Навальный смог улететь в Германию, откуда теперь строчит свои гнусные посты», – написал Дегтярев в своем Facebook.

Также блогер напомнил, что в Омске Навальный находился в тяжелом и нестабильном состоянии. «Врачи могли отправить его с родней в Германию хоть сразу, вот только до Charitе он бы точно не долетел. Но они решили бороться за него, за его жизнь: спасли тяжелого пациента, а в ответ получили вот это вот все», – добавил он.

В свою очередь Мясников считает, что «предатель по определению подлец!». «А наш-то еще и дурак! Не каждый додумается выставить себя полным посмешищем в им же придуманной истории с грязными трусами! Теперь любой, кто будет смотреть на его лицо будет неизбежно думать: как там его испачканный «гульфик»?!! (Ну что мешало придумать что-то про дезодорант?!)», – написал врач в своем Telegram.

Он также отметил, Навальный опять обвиняет Омских врачей, которые по признанию клиники Charitе спасли ему жизнь. «Хотя по его логике они и правда виноваты: если яд вошел через часть тела, соприкасающуюся с «гульфиком», то первая помощь должна была бы заключаться в немедленном отсечении пораженного органа. Вот тут Омские врачи и правда сплоховали. Может просто не обнаружили?», – сыронизировал Мясников.

Меркури со своей стороны решил напомнить о том, что Навальный, по его словам, «вчера подчеркнул свою гнилую сущность обвиняя во всех грехах врачей, которые спасали ему жизнь непосредственно в больнице». «Более того, он проявил трусость дополнив написанное фразой «мое личное мнение» для избежания уголовного иска», – написал блогер в своем Telegram.

Ранее врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Алексея Навального, в котором говорится, что главным моментом в спасении жизни пациента было оперативное решение российских врачей об интубации и подключении к ИВЛ.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».