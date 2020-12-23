В «ВСМПО-Ависма» оценили влияние санкций США на производственный процесс

Американские санкции против крупнейшего производителя титана «ВСМПО-Ависма» не повлияют на производственный процесс, сообщили в пресс-службе компании.

«Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», – передает сообщение «ВСМПО-Ависма» ТАСС.

Напомним, министерство торговли США опубликовало список почти из 100 российских и китайских компаний и предприятий, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. При этом в документе ведомства отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

Список включает 41 российское предприятие и 58 компаний из Китая. В частности, под американские санкции впервые с 2014 года попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

Также в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

Между тем, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые антироссийские санкции США.