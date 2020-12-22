Добровинский ответил на письмо Ефремова

Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями.

«Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью... Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям», – передает РИА «Новости» текст письма Добровинского.

«Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации», – добавил он.

Ранее Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, попросил прощения у Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны, за нелицеприятные высказывания в суде в его адрес.

Ранее актер написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором попросил прощения и сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером. До этого артист отправил письмо с извинениями супруге Захарова.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Между тем один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин направил кассационную жалобу, в которой утверждается, что судмедэкспертиза тела Захарова установила, что в головном мозге погибшего были новообразования. При этом, по версии адвоката, экспертиза не изучила возможность влияния заболевания мозга у погибшего на его способность управлять автомобилем.