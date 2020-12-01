Ефремов написал письмо жене Захарова

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями супруге погибшего Сергея Захарова, сообщил представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», – заявил Добровинский ТАСС.

В письме Ефремов отметил, что пытался написать его «сотни раз», но «никак не мог подобрать верные слова». В тексте он выразил соболезнования, а также попросил прощения и рассказал, что его жизнь разделилась на «до и после» аварии.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», – написал артист.

Он попросил Захарову о возможности «стать нормальным отцом своим детям» и пообещал сделать для нее все, что в его силах. Ефремов извинился за выбор первого адвоката Эльмана Пашаева. Артист отметил, что просил защитника не высказываться о семье погибшего. «Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес вашей семьи», – добавил актер.

Ранее во вторник сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, якобы не добрался до колонии в городе Алексеевка. После этого стало известно, что артист все же был переведен из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.