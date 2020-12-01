Ефремов пропал при этапировании в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, не добрался до колонии в городе Алексеевка, сообщил адвокат актера Владимир Васильев.

По данным «Московского комсомольца», еще в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором Ефремов находился на карантине, сказала ему готовиться к этапированию в колонию для впервые осужденных. По плану уже к восьми утра понедельника актер должен был находиться на зоне.

«Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно, он находится в пути», – сказал Васильев.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович заявила, что ничего не слышала про его исчезновение. По ее словам, она не знала о времени и дате, когда Ефремов должен был прибыть в колонию, передает канал «360».

«Сначала четкого не было [понимания]. Сперва он был на карантине в СИЗО какое-то время, потом в колонию. Это не быстро все. Но сейчас я не знаю ничего», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Ефремова намерены перевести из СИЗО-3 в Белгороде в ИК-4 в Алексеевку Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

22 ноября Белгородская и Старооскольская епархия опубликовала первые фотографии артиста из СИЗО-3 Белгородской области. Он сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенного в исправительном учреждении. После исповеди Ефремов обратился к белгородскому священнику с просьбой подарить ему молитвослов.