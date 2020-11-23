Ефремов после исповеди попросил священника о подарке

Виновный в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов обратился к белгородскому священнику с просьбой подарить ему молитвослов, сообщил руководитель пресс-службы епархиального управления Федор Клюйко.

«Действительно, митрополит Иоанн посетил СИЗО-3 города Белгорода, где совершил молебен. По просьбе некоторых осужденных владыка совершил таинство исповеди и причастил их, среди этих людей был и Михаил Олегович Ефремов. Судить о душевном состоянии Михаила Олеговича не беремся, но он попросил митрополита подарить ему молитвослов», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Клюйко отметил, что православная община Белгородской колонии не раз занимала призовые места как лучшая среди российских ИК. «Касательно посещения храмов неизвестно, но после перевода в алексеевскую колонию у него такая возможность будет. На территории исправительного учреждения действует храм во имя великомученика Георгия Победоносца, а православная община колонии не раз становилась призером ежегодного конкурса на лучшую православную общину подразделений УФСИН России по Белгородской области», – добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Ефремов посетил молебен, исповедовался и причастился. Ефремов сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме Святителя Николая Чудотворца.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.