Охлобыстин оценил посещение Ефремовым храма для исповеди

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал появление артиста Михаила Ефремова в храме, расположенном на территории белгородского следственного изолятора.

«Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», – подписал Охлобыстин снимок в своем Instagram.

По данным «Московского комсомольца», Ефремов посетил молебен, исповедовался и причастился.

Ранее этот же снимок был опубликован на сайте Белгородской и Старооскольской епархии. Ефремов сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме Святителя Николая Чудотворца. Священник отслужил в СИЗО молебен и совершил таинство исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.

Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он заявил, что в этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, и предположил, что администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия.