Правозащитник указал на особые условия для Ефремова в колонии

Осужденный за смертельную аварию в Москве актер Михаил Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, заявил правозащитник Аркадий Бармин.

В этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия, предположил Бармин в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.