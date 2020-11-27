Ефремова решили перевести из белгородского СИЗО в колонию

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова намерены перевести из СИЗО-3 в Белгороде в ИК-4 в Алексеевку Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил источник.

«Карантин у Михаила Ефремова был до 27 ноября, после этого его переведут в ИК-4 в городе Алексеевка. Возможно, уже сегодня перевели», – уточнил собеседник РИА «Новости».

По данным регионального управления ФСИН, учреждение предназначено для впервые осужденных мужчин.

В воскресенье Белгородская и Старооскольская епархия опубликовала первые фотографии артиста из СИЗО-3 Белгородской области. Он сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенного в исправительном учреждении. После исповеди Ефремов обратился к белгородскому священнику с просьбой подарить ему молитвослов.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.