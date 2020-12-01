Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов переведен из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области, где будет отбывать наказание после 20-дневного карантина в изоляторе, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса», – сообщил источник ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, якобы не добрался до колонии в городе Алексеевка.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.

В колонии, кроме пошива медицинских костюмов, заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, в том числе для игры в футбол и волейбол.