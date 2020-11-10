Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, сообщил адвокат актера Владимир Васильев.

«В четвертую исправительную колонию [будет направлен]», – передает ТАСС слова адвоката.

Васильев также отметил, что во вторник Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин, так как в Белгородской области это единственная колония общего режима, в которой отбывают наказание впервые осужденные. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

Ранее сообщалось, что Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Шоумен Стас Барецкий заявил, что в колонии в Белгородской области, куда якобы намереваются отправить актера, у артиста могут начать вымогать деньги.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.