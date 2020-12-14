Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским за нелицеприятные высказывания

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, попросил прощения у адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны, за нелицеприятные высказывания в суде в его адрес.

«Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде недостойны взрослого и сознательного человека», – передает слова Добровинского ТАСС.

«Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю», – добавил адвокат.

Он отметил, что извинения актера, если они действительно искренние, достойны уважения. Как сказал Добровинский, случай с Ефремовым послужит серьезным уроком для тех, кто садится за руль пьяным, а также для всех «богатых и знаменитых».

Ранее актер написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором попросил прощения и сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером. До этого артист отправил письмо с извинениями супруге Захарова.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Между тем один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин направил кассационную жалобу, в которой утверждается, что судмедэкспертиза тела Захарова установила, что в головном мозге погибшего были новообразования. При этом, по версии адвоката, экспертиза не изучила возможность влияния заболевания мозга у погибшего на его способность управлять автомобилем.