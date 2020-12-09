Ефремов сделал заявление относительно своей карьеры

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей, в общем-то, веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», – сообщил Ефремов в письме, передает ТАСС.

Валерий Захаров передал письмо адвокату Александру Добровинскому. Также в письме артист извинился перед сыном погибшего.

«Михаил Олегович [в письме] просит прощения в уже свойственной ему манере – рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика – жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно», – сказал Добровинский РИА «Новости».

Ефремов также рассказал, что его отец умер более 20 лет назад, и он «знает, что значит для сына потеря отца». Артист отметил, что в такой момент для человека «рушится все то, на что можно было положиться», поскольку «уходит человек, у которого можно было спросить любого совета».

«Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью», – добавил Ефремов.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.

Между тем один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин направил кассационную жалобу, в которой утверждается, что судмедэкспертиза тела Захарова установила, что в головном мозге погибшего были новообразования. При этом, по версии адвоката, экспертиза не изучила возможность влияния заболевания мозга у погибшего на его способность управлять автомобилем.