Защита Ефремова заявила о заболевании у Захарова, которое могло влиять на исход ДТП

Защитник осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин полагает, что экспертиза не изучила возможность влияния заболевания мозга у погибшего Сергея Захарова на его способность управлять автомобилем.

Алешкин направил кассационную жалобу, в которой утверждается, что судмедэкспертиза тела Захарова установила, что в головном мозге погибшего были новообразования, передает ТАСС.

«Ни при проведении экспертизы, ни при допросе эксперта не установлено, как данные новообразования головного мозга могли влиять на возможность Захарова С. В. управлять автомобилем, своевременно реагировать на дорожную обстановку и принимать необходимые меры к безопасному вождению автомобиля», – говорится в документе.

Также отмечается, что не было исследовано, принимал ли Захаров какие-нибудь препараты, которые могли повлиять на безопасное управление автомобилем. Не было выявлено, могло ли заболевание влиять на правильность действий погибшего в дорожной обстановке, и принял ли Захаров все возможное для предотвращения аварии, отмечается в жалобе.

«При этом в суде не была допрошена Ирина Стерхова, проживавшая более 20 лет с Захаровым, которая могла прояснить ситуацию», – подчеркнул адвокат Ефремова в документе.

Алешкин потребовал в жалобе вернуть дело на пересмотр. «Прошу отменить приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», – говорится в тексте.

Алешкин отметил, что во время экспертизы не был поставлен вопрос, был ли пристегнут ремнем безопасности Захаров. Следователь задавал этот вопрос эксперту на допросе в суде. По мнению защиты Ефремова, «фактически суд подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта».

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.