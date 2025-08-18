Российские балкеры для экспорта зерна оказались вчетверо дороже китайских

Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.0 комментариев
Стоимость строительства крупнотоннажных балкеров в России превысила аналогичные расходы в Китае в четыре раза, вследствие чего рассматривается закупка первых десяти судов в КНР.
Стоимость создания балкеров для экспорта зерна на российских верфях оказалась в четыре раза выше китайских аналогов, пишет «Коммерсантъ».
По оценкам, российские верфи могут построить суда типа Handysize за 13,9 млрд рублей (головное судно) и 12,5 млрд рублей за серийное, а Supramax за 16,5 и 14,6 млрд рублей соответственно. В Китае аналогичные суда стоят 3,5–4,2 млрд рублей.
В документах Минсельхоза говорится, что «Росагролизинг» уже нашел партнера в Китае, который готов построить первые десять судов за год-полтора по цене примерно 40 млн долларов. В дальнейшем, если российские верфи смогут предложить цену до 5,5 млрд рублей за судно, 51 балкер могут быть построены на отечественных мощностях с поставкой оборудования из Китая через посредника.
Аналитики считают, что попытки конкурировать с Китаем на массовом рынке судов обречены на провал и советуют российским компаниям сосредоточиться на производстве более сложных, высокотехнологичных судов, таких как ледоколы, танкеры или плавучие АЭС. Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» заявил: «Смысла распылять ресурсы на строительство судов, которые никогда без господдержки не будут востребованы, нет».
Напомним, в июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерновых культур, российские аграрии собрали почти 130 млн тонн зерновых за прошлый год.
Египет в прошлом году стал крупнейшим покупателем российской пшеницы.
Между тем экспорт зерна в Индонезию решили увеличить через терминал в Новороссийске.