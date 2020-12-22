ВОЗ рассказала о влиянии нового штамма коронавируса на пандемию

Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», – заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 24».

По ее словам, изменения вируса – это нормальное проявление. Важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения, добавила она.

Также Вуйнович отметила, что на сегодня обнаружено много вариантов вируса, но не наблюдается значительного изменения его летальности или инфективности.

Представитель ВОЗ уточнила, что вакцины от COVID-19 будут эффективны против новых видов вируса, но в случае изменения адаптировать вакцины будет несложно.

«Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна», – сказала она.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».