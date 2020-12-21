Иностранцам рассказали об особенностях посещения России

Издание EU Reporter опубликовало материал с советами для иностранцев, планирующих посетить Россию.

По словам автора статьи, Россия является местом для «бесконечных» путешествий. «Россия, занимающая почти два континента, полна сюрпризов и чудес. Убедитесь, что вы нашли то, что вас интересует, к примеру, Европейская Россия, Дальний Восток или Урал», – передает РИА «Новости» текст статьи.

В первую очередь путешественникам советуют заняться оформлением визы, при этом процесс подачи заявки относительно прост. Как напоминает автор, с 2021 года Россия вводит электронные визы для въезда, которые будут доступны гражданам более чем 50 государств, что сделает путешествия в страну гораздо доступнее.

Также он советует заранее запасаться наличными, а также заранее обменивать валюту на рубли, чтобы избежать каких-либо трудностей.

Говоря об этикете и обычаях, автор указывает, что уважение в России «имеет первостепенное значение». «Большинство местных жителей не понимают мягкого насмешливого чувства юмора, к которому вы, возможно, привыкли у себя дома», – утверждает он. По его словам, разговаривать в стране следует «тихо и уважительно», а, к примеру, в мавзолее Ленина и церквях «не следует засовывать руки в карманы».

Как пишет автор, пожилые люди пользуются в российском обществе большим уважением, поэтому иностранцы могут ожидать, что «какая-нибудь бабушка в платке» будет требовать место в метро. «На всякий случай согласитесь, потому что никто не встанет на вашу сторону в этом споре», – предупреждает он.

По его словам, путешествие в Россию является безопасным, как и посещение любой другой страны Европы. Приезжий может стать жертвой лишь мелкого преступления, к примеру, карманной кражи, как и в любой другой стране.

Говоря о еде в России, автор пишет, что в больших городах страны можно найти блюда на любой вкус, однако вместе с тем стоит попробовать и блюда традиционной кухни, к примеру, винегрет, окрошку или пельмени.

Ранее путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение «северной столицей» России.