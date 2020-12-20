Ирландская путешественница восхитилась «волшебным» Петербургом

Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение «северной столицей» России.

«Каким волшебным было посещение этого потрясающего города зимой», – пишет автор, передает РИА «Новости» со ссыклй на Independent.

По словам Ди, время, проведенное в Петербурге, было чудесным, а сам город поражал своей красотой. «Что я помню отчетливее всего, так это голубое небо, покрытые белым инеем тротуары, покрытые льдом каналы, внезапный снегопад, когда собирались тучи, и пронизывающий, почти трескучий холод, какого я никогда раньше не испытывала», – рассказала путешественница.

На этом зимнем фоне особо выделялась архитектура Петербурга, создавая «почти сказочный эффект», пишет она, особо выделяя Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца, здание Эрмитажа, а также Михайловского и Мариинского театров.

При этом наибольшее впечатление на туристку произвел «великолепный» храм Спаса на Крови с его «потрясающими» куполами. «Да, очень холодно. Но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине – это не что иное, как волшебство», – заключает автор.