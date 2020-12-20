Синоптики спрогнозировали преждевременную весну в 2021 году

Потепление и таяние снега в 2021 произойдет в марте раньше, чем обычно, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», – цитирует «Говорит Москва» Тишковца.

Отмечается, что обычно весеннее потепление в Москве наступает примерно 27 марта. При этом Тишковец считает, что в 2021 году потепление и таяние снега произойдут раньше.

«Я думаю, это будет характерно для большей части европейской территории России», – отметил синоптик. По его словам, сам 2020 год получился существенно выше нормы. «Вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде», – добавил он.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. При этом Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве мягкую, теплую и умеренно снежную зиму, присущую скандинавским странам.