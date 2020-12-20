Российские лыжники победили в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в германском Дрездене.

Российская команда в составе Большунова и Ретивых преодолела дистанцию за 15 минут 1,14 секунды, передает RT. Второе место заняла сборная Франции, третье – команда Италии, передает ТАСС.

Между тем российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, передает РИА «Новости».

Победу одержали швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (16 минут 38,34 секунды). Ступак и Непряева уступили им 0,32 секунды. Третьими стали словенки Ева Уревц и Анамария Лампич (отставание 1,12 секунды).

Другие представительницы России Татьяна Сорина и Христина Мацокина стали десятыми (+13,11).

Напомним, российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.