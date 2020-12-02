Врио главы Дагестана госпитализирован для лечения COVID-19

Врио главы Дагестана Сергея Меликова госпитализировали в больницу для лечения коронавируса, его самочувствие удовлетворительное, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Сегодня временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в целях предотвращения ухудшения здоровья. Такое решение принято по рекомендации медиков», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что самочувствие главы региона удовлетворительное.

Неделю назад руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев сообщил, что у Меликова подтвердился COVID-19.

17 ноября губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, также заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.