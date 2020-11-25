Врио главы Дагестана заболел коронавирусом

Вирус COVID-19 подтвердился у врио главы Дагестана Сергея Меликова, сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

Гаджибалаев сообщил, что «после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», передает ТАСС.

В данный момент Меликов «находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо».

Ранее губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом.

До этого COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, также заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.