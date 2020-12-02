Нурмагомедов прокомментировал свое высказывание в адрес Макрона

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою позицию по поводу публикации с поддержкой критики в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что у каждого человека свое мировоззрение.

«Обдумал ли высказывание Макрона? Хороший вопрос. Не знаю, как правильно ответить, чтобы не попасть в заголовки газет. У каждого человека свое мировоззрение. У меня такое мировоззрение. Кто-то это считает нормальным (…). Не будем мусолить эту тему. Довольно сложно постоянно высказываться по тому или иному вопросу. Но не высказываться тоже было бы неправильно. Я думаю, что если я сейчас не начну эту тему мусолить, то ее можно и не затрагивать особо», – цитирует РИА «Новости» Нурмагомедов.

Также спортсмен, говоря о боксерском поединке между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, предположил, что болельщики тоже желают увидеть его в качестве спортсмена спустя годы. «За 50 обоим (Тайсону и Джонсу – прим. ВЗГЛЯД) сейчас, да? Смотрел с интересом, болельщикам было интересно. Проснулся утром, посмотрел бой. У меня двоякое чувство. Они заработали денег, потратят большую часть с гонорара на благотворительность, мне это тоже нравится. Большой урон не нанесли, как будто спарринг (был)», – отметил он.

Кроме того, Нурмагомедов заявил, что если он встретит ирландского бойца Конора Макрегора, то нужно будет посмотреть на эту ситуацию. «Все может быть. Они (организаторы боев) же умеют это делать, чтобы мы где-то пересеклись. Это может быть в Москве, Абу-Даби, в Нью-Йорке, они умеют это делать, они лучшие в этом деле, лучше футбола и хоккея и так далее. Раскрутка боя и так далее – они очень хорошо это делают «, – отметил боец.

Американский боец Тони Фергюсон считает, что Нурмагомедов возобновит карьеру. «Что-то он (Фергюсон – прим. ВЗГЛЯД) давно ничего не выигрывал. Разгромно проиграл недавно. Проблемы индейца шерифа не волнуют. Пускай разбирается со своими проблемами. Пока слишком много «если». У меня абсолютно пропал интерес даже думать о нем после боя с Гэтжи», – добавил Нурмагомедов.

Также он подчеркнул, что не имеет спортивного интереса возобновлять карьеру, привлечь его могут разве что деньги, передает «Интерфакс». «Дана Уайт (глава UFC – ИФ) предложит деньги, наверное», – сказал он. По словам бойца, соперником его уже не удивишь. «Если 100 млн долларов предлагают – вот это уже проблема», – сказал Нурмагомедов.

В октябре Нурмагомедов раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей, сочтя, что те «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», – сказал боец.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом он высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Кроме того, иранская газета изобразила Макрона в образе дьявола.