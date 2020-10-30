Нурмагомедов выступил с резким заявлением в адрес Макрона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей, сочтя, что те «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман».

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

«Мы – мусульмане, любим нашего пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком», – добавил боец.

Нурмагомедов в тексте не упомянул фамилию президента Франции, однако сопроводил публикацию фотографией президента Франции со следом от обуви.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Кроме того, иранская газета изобразила Макрона в образе дьявола. Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты с заголовком «Парижский иблис (дьявол)». У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и клыки.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

24 октября Нурмагомедов удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Бой против Гэтжи стал для россиянина первым после смерти отца, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.