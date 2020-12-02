В Москве решили ужесточить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу

Правительство Москвы намерено в предновогодние дни усилить контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу в магазинах, торговых центрах и рынках, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В предновогодние дни мы усилим контроль за соблюдение масочно-перчаточного режима и соцдистанции в торговых центрах в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках», – сказал РИА «Новости» Немерюк.

Он отметил, что планируется проводить дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических требований на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных учреждениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве новые ограничения, в числе которых запрет на работу ресторанов в новогоднюю ночь, а также отмена тематических ярмарок и фестивалей. При этом он отметил, что не запрещает жителям столицы гулять в это время по улицам города. Тем не менее он подчеркнул, что следует все же остаться дома и встретить праздник в кругу близких. С такими же пожеланиями выступил врач и телеведущий Александр Мясников.