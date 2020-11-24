Мясников сказал, можно ли праздновать Новый год во время эпидемии

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не должен лишать людей новогодних праздников и дал совет россиянам касательно проведения излюбленного торжества.

«До Нового года остается уже не много, и начинают сыпаться вопросы: как встречать? Встречать ли? Мое личное мнение – конечно встречать! Народные, национальные и религиозные праздники – это то, что нас объединяет, это мы! Убери их и любая нация рассыпаться, расколется на кусочки! … Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем – хорошо, соберется большая семья и друзья еще – прекрасно!» – пишет Мясников в Telegram.

По его словам, «праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать». «Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем COVID-19», – считает Мясников.

При этом он считает, что пандемия коронавируса – не время для новогодних корпоративов: «Для меня в принципе корпоратив – порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они (будут) смотреть друг на друга стесняться. … Эпидемия – не время для корпоративов».

Он также отметил, что COVID-19 не уйдет, и нужно учиться с ним жить. «Если верить подсчетам, то очередной всплеск придется на май 2021, что опять будем День Победы переносить?! Что-то наши деды освобождение Праги переносить не стали!» – сыронизировал он.

Тем временем, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 59 млн человек. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции.