На поддержку региональных бюджетов выделено 80 млрд рублей Число случаев COVID-19 в мире превысило 59 млн человек 24 ноября 2020, 03:57 Текст: Антон Антонов

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 59 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего выявлено 59070488 случаев COVID-19, умерли 1394694 вирус-положительных пациента, передает РИА «Новости». Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции. ВОЗ заявила о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

