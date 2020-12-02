Байден подтвердил готовность США вернуться в ядерную сделку с Ираном

Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Соответствующее заявление Байден сделал в интервью газете The New York Times, передает ТАСС.

У демократа спросили, считает ли он, что США должны вернуться к участию в ядерной сделке с Ираном, о чем сам политик заявлял ранее.

«Это будет нелегко, но да», – ответил он.

По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве «с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы» Тегерана.

При этом Байден подчеркнул, что считает функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе».

В противном случае, на его взгляд, следует опасаться ситуации, при которой к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона.

«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира – это последнее, чего мы хотим», – подчеркнул политик.

Ранее Байден неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в США планирует вернуть Соединенные Штаты к участию в СВПД.

Напомним, СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза.

Иран взял на себя обязательство в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Однако в 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.