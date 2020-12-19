В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар

Правоохранители проверили бар «Квартира» на улице Рочдельская в Пресненском районе и обнаружили нарушения мер безопасности, введенных властями в связи с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

«Ориентировочно в 00.20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Все факты нарушений были зафиксированы», – говорится в сообщении штаба, опубликованном на официальной странице «ВКонтакте».

Отмечается, что за нарушения юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб., а в случае причинения вреда здоровью людей до 1 млн. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.