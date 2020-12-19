В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за пропаганду смены пола среди детей

Пропаганда операций по смене пола для несовершеннолетних должна быть уголовно наказуема, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«И для взрослого человека такая операция (по смене пола) является не чем иным, как уродованием и калечением человека. Ну а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций», – сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Представитель РПЦ также отметил, что такие операции не приводят к фактической смене пола, но лишь создают иллюзию изменений.

Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола в контексте принятия поправок в конституцию.

В марте 2019 года митрополит Иларион пояснял, что в случае перемены пола взрослым человеком Церковь не признает свершившимся фактом это изменение, Мужчину, сменившего пол, в церкви будут крестить как мужчину, отмечал он.