В РПЦ рассказали, как будут крестить сменивших пол

Руководитель отдела внешних связей Русской православной церкви митрополит Иларион заявил, что РПЦ осуждает операции по смене пола, особенно тех, которые касаются подростков.

«Операция по перемене пола ... является преступлением против Бога», – заявил Иларион в эфире «России 24», передает «Московский комсомолец».

По его словам, детям на Западе внушают, что «есть биологический пол, а есть тот пол», который они могут выбрать.

Иларион отметил, что подобные действия родителей должны расцениваться как преступление и должны караться вплоть до уголовного наказания. По его мнению, детям необходимо сначала вырасти и после решить, как им жить дальше.

В случае взрослого человека Церковь не признает свершившимся фактом смену пола, пояснил священнослужитель. По словам Илариона, мужчину, сменившего пол, в церкви будут крестить как мужчину.

В январе протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов рассказал в СМИ, что РПЦ давно практикует лечение гомосексуализма.