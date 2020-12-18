Песков рассказал о моментах проявления Путиным жесткости

Президент Владимир Путин «действительно уравновешен», однако он может проявить жесткость в работе, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» отметил, что «уравновешенность – это одно, президент действительно уравновешен, а если говорить о жесткости в рабочем режиме, то этой жесткости иногда хоть отбавляй».

Он напомнил, что на минувшей неделе была обнародована запись совещания главы государства с членами правительства по теме роста цен на продукты. По мнению Песков, эти кадры демонстрируют, «насколько президент может быть жестким».

«Это не то, что он кого-то критикует конкретно из правительства. В сложных ситуациях он может быть одинаково жестким и с работниками своей администрации, и с правительством, и с другими ведомствами», – уточнил пресс-секретарь.

Говоря о том, почему российский лидер в данном случае не стал прибегать к другим мерам воздействия, например к отставкам, Песков заметил, что «это любимый вопрос журналистов».

«Что-то произошло, что-то не так, а скажете, когда кого-то уволят», – процитировал представитель Кремля просьбы корреспондентов.

Песков напомнил, что «сам Путин неоднократно говорил, что кого-то уволить – это самое легкое», потому «нужно организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне с максимальной отдачей», это уже «гораздо сложнее».

Напомним, 9 декабря президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.

17 декабря на большой пресс-конференции Путин заявил, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.