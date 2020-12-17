Сборной России по хоккею разрешили выступать в цветах национального флага Сборная России по хоккею победила команду Швеции на Кубке Первого канала 17 декабря 2020, 22:29 Текст: Антон Антонов

В своем первом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала – российские хоккеисты победили сборную Швеции, сообщают информационные агентства. Хоккеисты сборной России одержали победу по буллитам. Игра, которая прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). У россиян в основное время матча шайбы забросили Андрей Кузьменко, Никита Сошников и Вадим Шипачев, у шведов отличились Понтус Оберг, Эмиль Петтерссон и Эмиль Ларссон. Овертайм прошел без забитых голов. Решающий буллит в серии послематчевых бросков исполнил Кузьменко. 19 декабря россияне встретятся с командой Чехии, передают РИА «Новости» и ТАСС.

