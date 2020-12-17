АвтоВАЗ впервые за девять лет сменит директора по дизайну

Директор по дизайну автомобилей АвтоВАЗа займет Жан-Филипп Салар, он сменит на этой должности Стива Маттина, который занимал пост последние девять лет, сообщило предприятие.

«С 1 января 2021 года Жан-Филипп Салар займет должность вице-президента, директора по дизайну LADA. Стив Маттин, занимавший эту должность последние девять лет, принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам», – говорится в пресс-релизе на сайте Lada.

Жан-Филиппу Салару 47 лет, он присоединился к команде АвтоВАЗа с должности директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Последние пять лет Салар отвечал за разработку дизайна линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России).

В 2013-2015 годах Салар руководил дизайнерами Renault Samsung Motors в Корее. До этого трудился в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи.