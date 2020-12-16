В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«В этом году в рамках нацпроекта «Культура» осуществляется капремонт домов культуры в шести горных селах Дагестана: в селе Унцукуль Унцукульского района, в селе Унчукатль Лакского района, в селе Верхний Арши Левашинского района, в селе Хучада Шамильского района, в селе Доргели Карабудахкентского района, в селе Какашура Карабудахкентского района», – передает ее слова ТАСС.

В частности, по словам врио министра, в доме культуры села Доргели полностью заменена кровля, полы, потолки, отопительная система. «Проведен капремонт фасадной части здания, установлены новые котлы. Кроме того, ведутся работы в основном зале, рассчитанном на 300 посадочных мест, и благоустраивается прилегающая территория. До этого года здание пребывало в плачевном состоянии и нуждалось в серьезном ремонте», – рассказала Бутаева.

Врио министра уточнила, что в селах Унцукуль и Верхний Арши дома культуры уже открыты, остальные четыре откроются в ближайшее время. Бутаева также отметила, что в настоящее время в капитальном ремонте нуждаются почти половина домов культуры, расположенных на территории республики. «При поддержке федерального министерства культуры в рамках нацпроекта этот вопрос решается пошагово. За прошлый год было построено два и восстановлено четыре дома культуры. На будущий год предусмотрено строительство четырех и капремонт семи домов культуры», – пояснила она.