Том Круз жестко раскритиковал съемочную группу за нарушение антикоронавирусных мер

Голливудский актер Том Круз обругал членов своей съемочной группы за нарушение дистанции на съемках фильма «Миссия невыполнима – 7». Кто-то из членов команды записал речь актера на диктофон, а позже запись опубликовало издание The Sun.

Команда Круза работает над съемками фильма в Великобритании. Отмечается, что скандал возник из-за того, что два сотрудника смотрели в один экран, расстояние между ними было менее метра. 58-летний актер провел разъяснительную беседу с 50 сотрудниками, передает НТВ.

«Никаких извинений! Я уже говорил вам и теперь требую. Еще раз увижу – и вы ***** уволены! Я обращаюсь к вашему разуму. Если вам не под силу быть разумными, и я не смогу понять вашей логики, вы уволены!» – заявил команде Круз.

Актер, выступающий также продюсером франшизы «Миссия невыполнима», заявил, что не будет закрывать проект, поскольку всем в это сложное время нужна работа.

«Возьмите и скажите всем этим людям, что они потеряют работу и свои дома, потому что вся индустрия встала. Это не накроет им обеденный стол и не поможет заплатить за обучение в колледже. Вот с какой мыслью я засыпаю каждую ночь – о будущем нашей ****** индустрии!», – подчеркнул Круз.

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