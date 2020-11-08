Съемки «Ведьмака» прервали из-за вспышки коронавируса на площадке

Стриминговый видеосервис Netflix прервал съемки второго сезона сериала «Ведьмак» из-за выявления коронавируса у четырех членов съемочной команды, сообщили американские СМИ.

В данный момент заболевшие изолированы, среди основного актерского состава инфицированных нет, пишет Variety.

Netflix планирует протестировать на коронавирус всех участников съемочного процесса. Съемки возобновятся, как только компания сочтет это безопасным.

Также отмечается, что съемки сериала уже останавливались в марте, когда COVID-19 был выявлен у актера Кристофера Хивью, играющего в «Ведьмаке» Нивеллена – проклятого героя, обращенного в полумедведя-полульва.

Ранее из-за коронавируса останавливали съемки российского сериала «След».

«Ведьмак» – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. История рассказывает о ведьмаке Геральде из Ривии, убийце чудовищ, ищущем свое место в мире. Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков сравнил «Ведьмака» с «Игрой престолов», отмечая, что сериал от Netflix уступает продукту студии HBO и по качеству, и по масштабам происходящего.