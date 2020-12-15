Испания прекратила дело против Фридмана

Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, подозреваемого в том, что он мог быть причастен к неплатежеспособности испанской технологической компании Zed WordWide, сообщил представитель предпринимателя.

Судья приостановил производство по делу Фридмана ввиду отсутствия доказательств его вины, передает РИА «Новости».

По мнению судьи, продолжение дела противоречит презумпции невиновности. Он отметил, что «нет достаточных оснований для обвинения этого подследственного как автора, соучастника или пособника».

Напомним, в августе 2019 года Фридман был вызван в суд в качестве подозреваемого в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством Zed WorldWide. По мнению прокурора, российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании, которая на тот момент была на грани банкротства, и оказывать влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Еще в 2017 году Фридман заявлял, что не имеет отношения к «предпринимательским решениям», которые обернулись «неплатежеспособностью» компании.